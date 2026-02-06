Die Landesstraße von Mühlbach nach Meransen (LS 149) ist seit 18 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Die Straße war am Donnerstag nach dem Abgang großer Felsblöcke für Fahrzeuge gesperrt worden. Die Felsbrocken hatten Asphalt, Leitplanken und Steinschlagschutzbarrieren beschädigt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am heutigen Freitag haben Mitarbeiter des Straßendiensts des Landes in Zusammenarbeit mit den Landesgeologen die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn abgewickelt. An der betroffenen Stelle wurden der Straßenunterbau und die Asphaltschicht erneuert. Die Steinschlagschutzbarrieren wurden provisorisch instand gesetzt. Sie sollen mittelfristig vollständig erneuert werden.<BR \/><BR \/>Infolge des Steinschlags war am Donnerstag aus Sicherheitsgründen vorsorglich weiter talauswärts auch die Pustertalbahn gesperrt worden. Der Bahnverkehr konnte am späten Nachmittag desselben Tages wieder aufgenommen werden.