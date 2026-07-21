Kurz nach 2.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kastelruth und Waidbruck zu einem Steinschlag auf der Landesstraße zwischen Waidbruck und Kastelruth alarmiert.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Gefahr weiterer herabstürzender Steine wurde die Straße aus Sicherheitsgründen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstelle und begannen mit den Aufräumarbeiten.<BR \/><BR \/><BR \/> Glücklicherweise wurde bei dem Ereignis niemand verletzt. Wann die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, ist derzeit noch unklar. Im Laufe des Vormittags wird ein Geologe den Ort des Geschehens genauer unter die Lupe nehmen.