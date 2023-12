Stichverletzungen an Kopf und Brust: „Al Brat da Ciano“ muss 30 Tage schließen

In der Nacht vom 23. Dezember mussten mehrere Streifen der Staatspolizei und der Carabinieri nach einem gewalttätigen Übergriff am Kiosk eingreifen: Ein polizeibekannter 31-jähriger Mann wurde bewusstlos und stark blutüberströmt am Boden liegend aufgefunden und umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Stichverletzungen an Brust und Kopf wurden festgestellt.Vor Ort waren mehrere alkoholisierte Personen bzw. solche, die unter dem Einfluss von Drogen standen.Bereits im Oktober hatten Beamte am Kiosk eingreifen müssen, um einer Frau zu helfen, die von einem vorbestraften marokkanischen Staatsangehörigen, der sich illegal im Land aufhielt, angegriffen worden war: Stark alkoholisiert hatte er die Frau mit dem Tod bedroht und versucht, sie auch noch in Anwesenheit von Polizeibeamten zu schlagen. Auch auf die Beamten war der Mann mit Tritten und Schlägen losgegangen.In der Folge kontrollierte die Polizei den Kiosk öfters: Stets seien mehrere Gäste stark alkoholisiert gewesen; auch vorbestrafte Personen hätten dort regelmäßig verkehrt, heißt es.Die Aussetzung der Lizenz sei daher notwendig gewesen, um diesen ihren Treffpunkt vorübergehend zu entziehen und die Ordnung wiederherzustellen.