Nach strahlendem Sonntag wartet trüber Wochenbeginn

Fast den ganzen Tag strahlt die Sonne Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge am Sonntag vom Himmel. Erst am Nachmittag ziehen von Westen her einige Schleierwolken auf. Vor allem in den Morgenstunden wird es allerdings kalt. Bis auf minus 12 Grad kann die Quecksilbersäule sinken. Im Laufe des Tages werden Höchstwerte von 8 Grad erreicht.Die kommende Woche kommt hingegen weniger freundlich daher. Bereits am Montag nehmen die Wolken zu und gegen Abend sind im Norden einige unergiebige Niederschläge zu erwarten. Auch am Dienstag kann es in den Bergen leicht schneien.Am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich die Sonne voraussichtlich wieder öfter, stets im Wechsel mit ein paar Wolken. Die Temperaturen kommen über kühle 8 Grad nicht hinaus.