Auf dem Kastelruther Spatzenfest kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Ein 53-jähriger Mann aus Kastelruth geriet laut einer Aussendung der Carabinieri in der Menschenmenge in einen Streit mit mehreren Personen und gab sich anschließend als Polizist aus.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Mann versuchte offenbar, sein Verhalten zu rechtfertigen, indem er erklärte, er sei Beamter der „Quästur von Innichen“. Er wies auch eine Art Metallplakette mit der Aufschrift „Polizia di Stato“ sowie einen angeblichen Dienstausweis vorgewiesen haben. <BR \/><BR \/>Die herbeigerufenen Carabinieri von Kastelruth und Waidbruck ließen sich von dem Mann allerdings nicht täuschen. Die von ihm angegebene Dienststelle existiert nicht und der Dienstausweis erwies sich als gefälscht. <BR \/><BR \/>Es handelte sich lediglich um die erste Seite eines alten, abgelaufenen Reisepasses, der kunstvoll gefaltet wurde, um wie ein offizielles Dokument auszusehen. <BR \/><BR \/>Die Dokumente wurden daraufhin eingezogen und der Mann wurde wegen Anmaßung von Titeln und eines Amtes (Art. 498 it. StGB) bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.