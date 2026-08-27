Die Besitzerin verlor am Dienstagnachmittag in der Nähe des Passo Duron die Spur ihres Hundes. Daraufhin bat sie die Freiwilligen Feuerwehrleute von Bleggio Superiore um Hilfe. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebiet akribisch und bis spät in die Nacht, doch zunächst ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>Ein Ort war schließlich noch nicht überprüft worden: eine Rohrleitung zur Ableitung von Regenwasser. Die Leitung ist rund 100 Meter lang und hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am gestrigen Nachmittag wurde deshalb, um wirklich nichts unversucht zu lassen, zusätzlich ein auf Videoinspektionen spezialisiertes Unternehmen hinzugezogen. Die Untersuchung brachte die entscheidende Überraschung: In etwa 90 Metern Entfernung vom Eingang der Rohrleitung wurde Roki entdeckt.<BR \/><BR \/>Der 15-jährige Hund war verängstigt, befand sich jedoch in gutem Zustand. Damit begann der heikelste Teil des Einsatzes. Mithilfe eines speziellen Wagens und nach zahlreichen geduldigen Versuchen gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Halsband des Hundes zu greifen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352154_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit großer Vorsicht wurde Roki anschließend Stück für Stück zum Ausgang der Rohrleitung geführt. Dort wartete bereits seine Besitzerin, die ihren Hund schließlich erleichtert und sichtlich gerührt wieder in die Arme schließen konnte. Für Roki nahm die Suche damit ein glückliches Ende.