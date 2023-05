Nach Sturz aus der Gondel: Trauer um Mirco Balzano (48)

Balzano hinterlässt seine Eltern und 2 Brüder

Balzano war mit Wartungsarbeiten an der Seilbahn „Seceda“ beschäftigt. Dazu musste er von einer Gondel zur nächsten wechseln. Er war zwar vorschriftsmäßig mit einem Sicherheitsseil abgesichert, dennoch stürzte Balzano beim Wechsel mehr als 50 Meter in die Tiefe. Der Unfall ereignete sich rund 35 Meter nach der Mittelstation. Für den 48-jährigen Arbeiter gab es keine Überlebenschance. Er stürzte wohl ungebremst auf die darunter liegende Wiese und dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.Ersten Ermittlungen zufolge soll das Sicherheitsseil gerissen sein, wie es dazu kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Bergrettung der Finanzpolizei Sterzing.Der 48-jährige Mirco Balzano, gebürtig aus der Toskana , war seit 20 Jahren in Südtirol zuhause und seit 19 Jahren bei der Seilbahn Ciampinoi/Seceda angestellt.Mirco Balzano hinterlässt seine Eltern und 2 Brüder in der Toskana.