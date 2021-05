Nach Unfall in Aufzugsschacht: Frau erliegt Verletzungen

3 Wochen nach ihrem schweren Unfall ist Elisabeth Haller, Jahrgang 1965, nun an ihren lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Die Meranerin hatte nach dem Lockdown sehnlichst darauf gewartet, wieder an ihren Arbeitsplatz im Hotel „Adria“ am Hermann-Gilm-Weg zurückkehren zu dürfen. Aber bereits an ihrem zweiten Arbeitstag, am Dienstag, 20. April, kam es kurz vor 14 Uhr zum folgenschweren Unfall. Elisabeth Haller hatte sich aus noch völlig ungeklärter Ursache in den Schacht des Aufzugs begeben.Als der Lift nach oben fuhr, bewegten sich die Gegengewichte nach unten und klemmten die Reinigungskraft im Aufzugschacht ein.Obwohl die Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Obermais rasch zur Stelle waren, um die eingeklemmte Frau aus dem Aufzugsschacht zu befreien, sei sie längere Zeit ohne Sauerstoff geblieben, was wiederum zu Schädigungen des Gehirns geführt haben soll.Die herbeigeeilte Meraner Notärztin begann sofort mit Unterstützung der Sanitäter des Weißen Kreuzes Meran mit den lebensrettenden Maßnahmen. Die lebensgefährlich verletzte Reinigungskraft musste intubiert werden und wurde mit einem schweren Polytrauma ins Meraner Krankenhaus gebracht.Seither war sie auf der Intensivstation beatmet worden. Aber von den Folgen der Sauerstoffunterversorgung habe sich die 56-jährige Frau nicht mehr erholt. Am vergangenen Montag hat Elisabeth „Lilli“ Haller den Kampf um ihr Leben verloren. Die 56-Jährige hinterlässt 2 Schwestern und einen Bruder. Lange Jahre hatte sich die Meranerin auch um ihre betagte Mutter gekümmert, die bei ihr wohnte und im Oktober 2020 gestorben ist.Zum Unfallhergang ermittelten die Carabinieri von Meran.

lu