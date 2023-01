Nach Sturz in Betonrohr: Toter Bub in Vietnam geborgen

Rohr hat Durchmesser von etwa 25 Zentimeter

Das Kind war 100 Stunden nach dem Unfall und nach vergeblichen Versuchen, das Rohr aus der Erde zu ziehen, am 4. Jänner für tot erklärt worden. 2 Mitglieder des Bergungsteams seien am frühen Morgen in einem Eisenrohr, das um das Betonrohr gelegt worden war, 24 Meter in die Tiefe gestiegen. Dort sei es ihnen mit Spezialgerät nach 2 Stunden gelungen, zu dem Leichnam vorzudringen und ihn an die Oberfläche zu bringen. Weitere Details wurden nicht bekannt. Retter hatten wochenlang unermüdlich versucht, den Buben zu bergen.Eine Untersuchung habe ergeben, dass das Kind an multiplen Verletzungen gestorben sei, die es bei dem Sturz erlitten habe, zitierte die Zeitung Doan Tan Buu, den stellvertretenden Regierungschef der Provinz Dong Thap. Die Behörden wollen nun Ermittlungen einleiten, um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.Das Unglück auf einer Baustelle für eine neue Brücke im Südwesten von Vietnam hatte zu Jahresbeginn weltweit Schlagzeilen gemacht. Wo sich der kleine Nam in dem Rohr genau befand, war lange unklar.Es hatte nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Von den Behörden hieß es, niemand habe gedacht, dass ein 10-Jähriger so tief in der Röhre eingeschlossen werden könnte. Nur in den ersten 10 Minuten nach dem Sturz gab es Berichten zufolge noch Lebenszeichen von dem Buben.Der Fall erinnert an den kleinen Alfredino Rampi, der am 10. Juni 1981 in Vermicino bei Frascati in einen Brunnen gestürzt war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.