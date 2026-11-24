Wenige Tage zuvor war ihm mitgeteilt worden, dass gegen ihn wegen des Verdachts auf Behinderung der Ermittlungen zum Mord an dem Anti-Mafia-Richter Paolo Borsellino ermittelt werde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>De Gennaros Leiche wurde mit einer Schusswunde in einem Sessel entdeckt. Die Verletzung stammte von einer halbautomatischen Pistole. In dem Haus fanden Ermittler insgesamt 20 legal registrierte Schusswaffen. Die Staatsanwaltschaften von Grosseto und die Anti-Mafia-Ermittler in Florenz untersuchen nun die Umstände des Todes. Dabei werden unter anderem die Daten seiner Mobiltelefone aus den Stunden vor seinem Tod ausgewertet.<h3>\r\nLandhaus in der Toskana bleibt vorerst versiegelt<\/h3>Außerdem stellten die Ermittler mehrere Dokumente sicher, darunter einen handschriftlichen Brief an Familienangehörige und den Hausmeister sowie mehrere verschlossene Umschläge. Vor seinem Tod soll De Gennaro telefonisch mit seiner Ehefrau gesprochen haben. Das Landhaus bleibt vorerst versiegelt. Die Ermittler wollen insbesondere ausschließen, dass sich zum Todeszeitpunkt weitere Personen dort aufgehalten haben. Der Leichnam wurde nach Florenz gebracht, wo eine Obduktion vorgenommen werden soll.<h3>\r\nBilder der Überwachungskameras könnten wichtige Hinweise geben<\/h3>Die Bilder einer Überwachungskamera dokumentieren den letzten Weg eines Mannes, der jahrzehntelang im Zentrum der italienischen Sicherheitsarchitektur stand. Es ist kurz vor Morgengrauen am Samstagmorgen auf einem Landgut nahe dem toskanischen Küstenort Fonteblanda. Gianni De Gennaro tritt vor ein Nebengebäude. In der Hand hält er eine Pistole vom Typ Ruger 380. Er richtet die Waffe auf den Boden und drückt ab – ein Probeschuss, um die Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Dann kehrt er ins Haus zurück. Es ist die letzte Aufnahme von ihm.<BR \/><BR \/>Wenig später findet der Hausmeister Giuseppe Soccu, alarmiert von De Gennaros Ehefrau Carla, den ehemaligen Spitzenbeamten leblos in einem Sessel sitzend, die Waffe auf dem Boden. Neben ihm liegen Abschiedsbriefe an die Familie und den Verwalter. Zwei weitere Umschläge, die im Haus entdeckt werden, tragen brisante Adressen: Einer ist an Salvatore De Luca gerichtet, den leitenden Staatsanwalt von Caltanissetta, der andere schlicht „An denjenigen, der es veröffentlichen möchte“.<h3>\r\n„Was nicht einmal die Mafia erreicht hat“<\/h3>Wer die Zeilen bereits einsehen konnte, berichtet von einem ungewöhnlich scharfen, anklagenden Ton. De Gennaro, der zu Lebzeiten als Inbegriff der Diskretion galt, rechnet darin mit einer Justiz ab, die ihn in den letzten zwei Jahren – und insbesondere in den vergangenen zehn Tagen – ins Visier genommen hatte. In seinen Briefen ist davon die Rede, dass nun das geschehen sei, „was nicht einmal die Mafia erreicht hat“, jene Organisation, die ihn einst ermorden wollte. Er wendet sich gegen jene, die „die Geschichte umschreiben wollen, ohne sie zu kennen“.<BR \/><BR \/>Für De Gennaro, einst einer der engsten und vertrauenswürdigsten Weggefährten des ebenfalls 1992 ermordeten Mafia-Jägers Giovanni Falcone, wog die Vorstellung, als Verräter an den eigenen Idealen gebrandmarkt zu werden, offenbar schwerer als alles andere. In abgehörten Telefonaten hatte er die Vorwürfe als infam zurückgewiesen: „Ich habe ein reines Gewissen, ich habe nichts zu befürchten.“ Doch die Belastung für sein familiäres Umfeld schien ihn zermürbt zu haben.<BR \/>Die Rekonstruktion seiner letzten Stunden deutet auf einen bis ins Detail geplanten Abschied hin. Nach einer langen Besprechung mit seinen Anwälten Franco Coppi und Francesco Bertorotta am Freitag verließ De Gennaro um 14.30 Uhr Rom. Im Gepäck hatte er zwei große Reisetaschen voller Prozessakten, Zeitungsausschnitte und Notizen zu den Mafia-Prozessen – sowie eine Festplatte. Genau nach diesem Datenträger hatten die Ermittler bei den Durchsuchungen vergeblich gesucht, nachdem De Gennaro in einem abgehörten Gespräch erwähnt hatte, ihn seinem Sohn anvertraut zu haben.<BR \/><BR \/>In der Villa in Fonteblanda fanden die Ermittler nun genau diese Festplatte, versehen mit einer handschriftlichen Notiz: „Hier ist das, wonach ihr sucht, es enthält nichts Relevantes.“ Eine letzte, stille Herausforderung an seine Ankläger.<BR \/><BR \/>Um 17.30 Uhr am Freitag war De Gennaro auf dem Landgut eingetroffen und hatte seinen Fahrer sowie seinen Personenschützer nach Hause geschickt: „Ich rufe an, wenn ich zurückkehren möchte.“ Gegen 22 Uhr telefonierte er noch einmal mit seiner Frau, sagte, es sei spät geworden, er komme am nächsten Tag. Das Bett in der Villa blieb unberührt – vermutlich verbrachte der 78-Jährige die Nacht am Schreibtisch, um seine Sicht der Dinge für die Nachwelt festzuhalten.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaften von Florenz und Grosseto haben nun Ermittlungen wegen Anstiftung zum Suizid eingeleitet, die Obduktion ist für kommenden Freitag angesetzt. In den Händen der Richter liegt nun auch die Entscheidung, wann De Gennaros letzte Briefe vollständig veröffentlicht werden – ganz so, wie es der einst so schweigsame Staatsdiener für das Ende seines Lebens verfügt hat.<h3>\r\nDer Hintergrund zum Fall<\/h3>De Gennaro war erst in der vergangenen Woche darüber informiert worden, dass gegen ihn im Zusammenhang mit dem Mord an Borsellino und dem Verschwinden von dessen Notizbuch ermittelt wird. Auch mit De Gennaro in Verbindung stehende Immobilien waren wenige Tage zuvor durchsucht worden. Borsellino hatte in dem sogenannten „roten Notizbuch“ Einzelheiten seiner Ermittlungen festgehalten und es stets bei sich getragen. Sein Verschwinden gilt als einer der ungeklärten Aspekte des Mafia-Mordes. Ermittler vermuten, dass die Entfernung des Notizbuchs dazu gedient haben könnte, die Ermittlungen in eine falsche Richtung zu lenken.<BR \/><BR \/>Der Anti-Mafia-Richter Borsellino war am 19. Juli 1992 bei einem Bombenanschlag vor dem Haus seiner Mutter in Palermo getötet worden. Mit ihm starben fünf Angehörige seiner Polizeieskorte. Eine Autobombe war gezündet worden. Nur zwei Monate davor war Borsellinos Freund und Kollege Giovanni Falcone bei einem weiteren Bombenanschlag auf der Autobahn zum Flughafen von Palermo ums Leben gekommen. Mit ihm starben seine Ehefrau Francesca Morvillo und drei Leibwächter.<BR \/><BR \/>Mitglieder der sizilianischen Mafia Cosa Nostra wurden wegen der Anschläge verurteilt. Dennoch sind bis heute Fragen zu den Hintergründen offen. Unter anderem gibt es den Verdacht, dass Borsellino getötet wurde, weil er von möglichen Verhandlungen zwischen staatlichen Behörden und der Mafia erfahren hatte. Die Anschläge gehörten zu einer Welle der Mafia-Gewalt im Jahr 1992, die Italien erschütterte und zu einer Verschärfung der Haftbedingungen für führende Mafia-Mitglieder führte.<BR \/><BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich am Samstag „zutiefst erschüttert“ über den Tod De Gennaros und sprach seiner Familie ihr Beileid aus. Zu den Angehörigen zählt auch sein Bruder, ein General-Kommandant der italienischen Finanzpolizei.