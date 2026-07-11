Der Unfall ereignete sich am Spitzbühl auf der Seiser Alm. <BR \/><BR \/>Es war gegen 14.50 Uhr, als Marco Prinoth abhob. Vor ihm im Gurtzeug saß eine bundesdeutsche Urlauberin. Ersten Informationen zufolge hatte der Pilot schon bald nach dem Start ein medizinisches Problem, möglicherweise einen Herzinfarkt, weshalb er die Kontrolle über den Paragleiter verlor und abstürzte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seiser-alm-eine-person-verunglueckt-bei-tandemflug-toedlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334817_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Flug endete im Geäst eines Baums. Prinoth verstarb noch an der Absturzstelle; der Notarzt des Landesrettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Piloten feststellen. Die Urlauberin, die mitgeflogen war, blieb unverletzt. <h3>\r\nParagliden war seine Leidenschaft<\/h3>Marco Prinoth stammte aus St. Ulrich und lebte in Kastelruth mit seiner Frau und zwei Kindern. Er war vormals Kellner und zuletzt Taxifahrer. Seine große Leidenschaft war das Paragliden. Seit vielen Jahren war er Präsident des Para-Clubs Kastelruth. Mit Kurt Rier betrieb er das Unternehmen Tandemfly-Dolomiti, für das er viele Tandemflüge absolvierte.