Nach Taschendiebstahl in Bozen: Passant verfolgt Dieb und ringt ihn zu Boden

Die ältere Dame saß zusammen mit ihrer Tochter auf einer Bank in der Palermostraße, als sich der bereits polizeibekannte 20-Jährige von hinten näherte, der Frau die Tasche vom Leib riss und floh. Die beiden Frauen begannen daraufhin laut zu schreien.Ein Passant, der alles mitbekommen hatte, heftete sich an die Fersen des Diebes und rang ihn zu Boden. Anschließend brachte er die Tasche seiner rechtmäßigen Besitzerin zurück.Wenig später traf auch die Polizei ein, die alarmiert worden war. Sie nahm den Dieb fest und zeigte ihn an. In den nächsten 4 Jahren darf er die Gemeinde Bozen nicht mehr betreten.