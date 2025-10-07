<BR \/>Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr wurden die Carabinieri in das Viertel Chiaia in Neapel gerufen. Aus einer Wohnung seien Schreie, zerbrochenes Geschirr und laute Geräusche zu hören gewesen.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Beamten öffnete ein 35-jähriger Mann die Tür – völlig nackt und offenbar verwirrt. Hinter ihm in seiner Wohnung bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. In den Räumen befanden sich außerdem eine Frau und deren Tochter.<h3>\r\nBeamte angegriffen – Taser kam zum Einsatz<\/h3>Laut Angaben der Carabinieri griff der Mann die Beamten an. Mehrfache Versuche, ihn durch Gespräche zu beruhigen, blieben erfolglos. Auch der Einsatz von Pfefferspray zeigte keine Wirkung. Daraufhin setzten die Beamten – nach den gesetzlichen Vorgaben – einen Taser ein. Der Mann wehrte sich jedoch weiterhin heftig, sodass zusätzliche Streifen hinzugerufen werden mussten. Sechs bis sieben Carabinieri waren nötig, um den Mann zu überwältigen – mit großer Mühe wurde er in den Rettungswagen gebracht.<h3>\r\nAbtransport mit Krankenwagen<\/h3> Während des Transports ins Krankenhaus verstarb der 35-Jährige plötzlich. Seine Leiche wurde in das „Secondo Policlinico“ von Neapel gebracht und steht der Justiz zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Eine Untersuchung wurde eingeleitet, die Autopsie soll die genauen Todesursachen klären. In Italien gab es in den vergangenen Monaten mehrere ähnliche Fälle: So starb am 15. September Claudio Citro (42) nach einem Taser-Einsatz in Reggio Emilia, im August wurde der 41-jährige Elton Bani bei einem Carabinieri-Einsatz in Genua getötet. In beiden Fällen fordern die Angehörigen Aufklärung über die genauen Umstände.