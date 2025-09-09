Die Auswirkungen der nur einspurig geöffneten Luegbrücke wegen waren auf Südtiroler Seite „enorm“: Ab Sterzing bildeten sich lange Staus, Richtung Norden war zeitweise mit mehr als zwei Stunden Zeitverlust zu rechnen. <BR \/><BR \/>Auch auf den Ausweichrouten, etwa der Brennerstaatsstraße bei Sterzing bis zur Ortschaft Brenner, verzeichnete man Kolonnenverkehr. Auf Nordtiroler Seite staute es auf der Bundesstraße vor der Dosierampel Gries am Brenner. <BR \/><BR \/>Bis zum Nachmittag konnte die Luegbrücke wieder zweispurig geöffnet werden – die Staus lösen sich jedoch nur langsam auf. Derzeit (Stand: 15.30 Uhr) werden im Bereich zwischen Sterzing und der Staatsgrenze immer noch über 1,5 Stunden Zeitverlust gemeldet.