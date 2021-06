Nach „Tifosi“-Randale in Bozen: Wird Public Viewing verboten?

Die Ausschreitungen nach dem Italien-Österreich-Spiel am Samstag haben die Bozner Stadtverwaltung aufgeschreckt. Am Freitag steht das nächste Spiel der „Azzurri“ an. Dafür wird das Sicherheitskomitee noch Maßnahmen festlegen. Wird der Siegesplatz gesperrt, kommt das Aus für das Public Viewing? + Von Ursula Pirchstaller