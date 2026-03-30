<BR \/>Der 26-jährige Andrea Papi wurde am 5. April 2023 am Monte Peller im Val di Sole (Sulzberg) von der Bärin JJ4 angegriffen und tödlich verletzt. Im Anschluss sollen mehrere Personen in den sozialen Medien rufschädigende Aussagen über ihn verbreitet haben.<BR \/><BR \/>Die Verfasserin eines solchen Facebook-Beitrags, eine Frau aus dem Trentino, musste sich deshalb gemeinsam mit weiteren Personen wegen übler Nachrede vor Gericht verantworten. Das Verfahren gegen sie wurde nun eingestellt. Der Grund: Die Nebenkläger erschienen nicht zur Verhandlung, obwohl sie sowohl über den Termin als auch über das Angebot der Angeklagten informiert worden seien, eine Entschädigung für den entstandenen immateriellen Schaden zu leisten.<BR \/><BR \/> Der Frau aus dem Trentino und den anderen Angeklagten wurde vorgeworfen, die Tragödie in den Trentiner Wäldern mit unangemessenen Worten kommentiert und dabei nicht nur das Opfer, sondern auch dessen Schwester Laura und seine Freundin Alessia Gregori beleidigt zu haben. Die beiden hatten Anzeige wegen übler Nachrede erstattet, nachdem über insgesamt 21 Facebook-Profile rufschädigende Aussagen über Papi verbreitet worden sein sollen.<BR \/><BR \/>Die Trentiner Staatsanwaltschaft konnte schließlich 18 Personen, die hinter den Profilen stecken sollen, identifizieren. Demnach hatte die Staatsanwaltschaft von Trient ursprünglich gegen 18 Personen Anklage erhoben. Bei einer Anhörung im vergangenen Herbst stellte Richter Rocco Valeggia jedoch die örtliche Unzuständigkeit fest und teilte das Verfahren auf. Die Beschuldigten müssen sich nun vor den Gerichten ihrer jeweiligen Wohnorte in anderen Teilen Italiens verantworten.