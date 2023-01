Nach Tod von Benedikt XVI.: Vorbereitung auf Trauerfeiern

Von Montag bis Mittwoch täglich bis zu 35.000 Gläubige in den Petersdom kommen

„Einer der großen Denker unseres Zeitalters“

Der Papst mit den Südtiroler Wurzeln

Am Sonntag werden die sterblichen Überreste des gebürtigen Bayern noch im Kloster Mater Ecclesiae behalten, das er seit 2013 bewohnt hatte und in dem er nun starb, ehe sie in den Petersdom kommen. Dort wird Benedikt von Montag bis Mittwoch aufgebahrt.Am Donnerstag folgen dann die Trauerfeier auf dem Petersplatz und die Beisetzung an der Seite anderer Päpste in der Krypta unterhalb der Petersbasilika.Zu dem Requiem am Donnerstag werden in Rom bis zu 60.000 Besucher erwartet. Von Montag bis Mittwoch dürften demnach täglich bis zu 35.000 Gläubige in den Petersdom kommen. Die Trauerfeiern für Papst Johannes Paul II. hatten 2005 ganz andere Dimensionen: Damals wollten mehrere Millionen Pilger in Rom dabei sein. Benedikt selbst wünschte sich bescheidene Feiern.Weltweit erinnerten Politiker und Geistliche an den Mann, der von 2005 bis 2013 Papst gewesen war, nachdem er schon mehr als 2 Jahrzehnte lang der mächtigen Glaubenskongregation vorgestanden hatte. „Papst Benedikt XVI. wird als einer der ganz großen Denker unseres Zeitalters in die Geschichte eingehen und als der Gelehrtenpapst auf der Cathedra Petri“, sagte Kardinal Gerhard Ludwig Müller.Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, würdigte ihn als „Identifikationsfigur“.Joseph Ratzinger, wie sein bürgerlicher Name lautete, wurde in Oberbayern geboren und am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt – als erster Deutscher seit etwa 480 Jahren. In seinem Pontifikat führte Benedikt den konservativen Kurs seines Vorgängers fort.Papst Benedikt XVI. hatte aber auch Wurzeln zu Südtirol. Mehr dazu lesen Sie hier.