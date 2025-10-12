<BR \/><BR \/>Ein 36-jähriger Pakistaner wurde i Rahmen eines verkürzten Verfahrens wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr zu sechs Monaten Haft. verurteilt. Bei dem Unfall am Verdiplatz am 15. September 2021 war der bekannte Bozener Architekt Stefano Bilato (62) ums Leben gekommen. <BR \/><BR \/>Nach einem langen Prozess wurde das Urteil in zweiter Instanz bestätigt: Am Berufungsgericht wurden dem Angeklagten die allgemein mildernden Umstände anerkannt. In Sachen Vergehen im Straßenverkehr war der Mann nämlich unbescholten. <BR \/><BR \/> Der Pakistaner war an jenem 15. September 2021 laut Rekonstruktionen der Stadtpolizei vom Bahnhof gekommen und quer über den Verdi-Platz (damals gab es noch keinen Kreisverkehr) in Richtung Radweg gefahren sein bzw. sich durch die Autos dorthin geschlängelt haben. <BR \/><BR \/>Zur gleichen Zeit bog der 62-jährige Stefano Bilato vom Radweg am Ende der Brücke auf die Straße ab – möglicherweise, um den Weg des Jugendlichen in umgekehrte Richtung zu machen. <BR \/><BR \/>Jedenfalls prallten die beiden auf der Fahrbahn mit voller Wucht aufeinander. Bilato soll laut Augenzeugen samt Fahrrad umgefallen sein und hart mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen haben. Er war reglos dort liegen geblieben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdiplatz-2-radfahrer-prallen-zusammen-ein-mann-stirbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).