Nach Tod von Eiskunstläuferin: „Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden“

Die Staatsanwaltschaft hat beim Untersuchungsrichter die Archivierung beantragt. Demnach sei 3-fache Mutter mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Herzkrankheit oder aber an einer Infektion gestorben, die das Herz in Mitleidenschaft gezogen hat.Wie berichtet, war die Autopsie bereits wenige Tage nach dem Tod der 3-fachen Mutter durchgeführt worden. Allerdings dauerte es dann Monate, bis das Ergebnis der Autopsie auf dem Tisch des Landesgerichts lag. Um ganz sicher zu gehen, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann, wurden auch die Handydaten von Martina Barricelli und ihrem Ex-Lebensgefährten ausgewertet, zumal der Ex-Partner und Vater der 3 Kinder seit Juli rechtskräftig zu 2 Jahren Haft wegen Gewalt in der Familie verurteilt worden ist.Diese Auswertung hat laut der Anwältin der Familie Barricelli, Monica Morisi, ergeben, dass das Handy des Ex-Partners in der Nacht des Todes von Martina , sprich vom 12. auf den 13. März, immer am selben Handyumsetzer eingeloggt war, und zwar dort, wo der Mann wohnt. „Zusätzlich wurden auch die Nachbarn befragt, ob sie den Mann am 12. oder 13. März gesehen hätten. Aber auch da gab es keine Auffälligkeiten“, sagt Morisi.Nun liege die Entscheidung beim Untersuchungsrichter. „Gegen eine Archivierung Einspruch zu erheben, erachte ich als eher schwierig. Denn es gibt kein Element, keinen Hinweis, weder aufgrund des Autopsieergebnisses noch aufgrund der Handydatenauswertung, dass der Tod von Martina auf Fremdverschulden zurückgeführt werden könnte“, sagt Rechtsanwältin Morisi. Dennoch werde dies noch eingehend mit der Familie von Martina Barricelli besprochen.

lu