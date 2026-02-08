<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der 32-Jährige, der das Boot mit der Managerin an Bord steuerte, wurde der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden und muss seine Haftstrafe im Gefängnis von Poggioreale verbüßen.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich vor drei Jahren in den Gewässern der Amalfiküste. Die 45-jährige Frau, US-amerikanische Managerin des Verlagshauses Bloomsbury USA – bekannt unter anderem für die Veröffentlichung der Harry-Potter-Bücher – befand sich mit ihrem Ehemann und ihren Kindern im Urlaub. <h3>\r\nKollision mit Segelschiff – Opfer ins Meer geschleudert <\/h3>\r\nAn diesem Tag hatte die Familie ein Motorboot gemietet, um entlang der Küste zu fahren, doch das Boot kollidierte mit dem Segelschiff Tortuga, auf dem gerade eine Hochzeitsfeier stattfand. Die Frau wurde ins Meer geschleudert und starb an den Verletzungen, die durch den Propeller verursacht wurden. Ihr Ehemann wurde verletzt gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder des Paares, die sich ebenfalls an Bord befanden, blieben unverletzt.<h3>\r\nSkipper: Drogentest verlief positiv <\/h3>\r\n Der Skipper des gecharterten Bootes wurde mit Rippenbrüchen und einer Beckenverletzung in ein Krankenhaus in Castiglione di Ravello gebracht. Er wurde positiv auf Drogen getestet. Mit dem nun abgesegneten gerichtlichen Vergleich ist die Ermittlungen jedoch nicht abgeschlossen. <BR \/><BR \/>Aus dem Hauptverfahren gingen zwei weitere Ermittlungsstränge hervor, die klären sollen, wer Persico den Dienst erlaubt hatte und ob die Unfallstelle manipuliert wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Mitinhaber der Gesellschaft, der das Boot gehörte, versucht haben, Beweise zu verdunkeln, indem sie ein Steuerrad aus dem Meer bargen, das das Boot zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes angeblich gar nicht besaß.