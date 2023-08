Nach Tod von Ivan Hofer: Autopsie bringt keine Klarheit

wurde Hofer nur wenige Kilometer vor dem Ziel abseits der Rennstrecke aufgefunden. Alle sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. In der Folge leitete die Bozner Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein, in deren Rahmen am Montag die Autopsie durchgeführt wurde.Das Ergebnis hat vorerst nur dazu beigetragen, mögliche Ursachen auszuschließen. So steht inzwischen fest, dass die Herzkranzgefäße des 28-Jährigen keine Auffälligkeit zeigen. Nun steht noch die histologische Untersuchung an, bei der Herzmuskelzellen unter dem Mikroskop untersucht werden.Ivan Hofers sportmedizinisches Attest war laut Notfallmediziner Dr. Manfred Brandstätter, der als Veranstaltungsarzt beim Start und Ziel des Ultra Skyrace dabei war und die Einsatzleitung koordiniert hat, in Ordnung. Dr. Brandstätter hat den Ermittlern sämtliche zweckdienlichen Informationen zukommen lassen. Seiner Erfahrung nach seien verschiedene Ursachen für Hofers tragischen Tod denkbar.Eine Möglichkeit wäre, „dass dem Körper aufgrund mangelnder Flüssigkeitszufuhr nicht ausreichend Kalium und Natrium zur Verfügung gestanden haben könnte. Dies hätte zu einer Elektrolyt-Entgleisung und in der Folge zu einer Herzrhythmusstörung führen können“, so Dr. Brandstätter. Und diese sei mittels Autopsie nicht nachweisbar.