Krankenpflegerin stirbt mehrere Tage nach Impfung: Obduktion

„Es wurde kein Anfangsverdacht festgestellt“, sagte der Behördensprecher zur APA. Mit einer Obduktion am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) soll die Todesursache der 49-Jährigen festgestellt werden. Das AKH und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hatten bisher keinen Zusammenhang zwischen dem Ableben der Frau und dem Impfstoff hergestellt. Das Ergebnis der Obduktion werde erst in den kommenden Wochen vorliegen, hieß es auf APA-Nachfrage aus dem AKH.Eine 35-jährige Kollegin der Gestorbenen befand sich nach ihrer Impfung in stationärer Behandlung auf der internen Abteilung im Landesklinikum Zwettl. Zum Zustand der Frau machte die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur am Montag mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht keine Angaben.

apa