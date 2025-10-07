Leon Moser war mit einigen Freunden in Glurns, als er ersten Erhebungen zufolge auf die Statue des Brunnens am Rathausplatz kletterte.<BR \/><BR \/>Der 19-Jährige aus Taufers im Münstertal stürzte anschließend zusammen mit der Statue auf den Boden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.<BR \/><BR \/>„Eine erste Rekonstruktion des Sachverhalts hat ergeben, dass der junge Mann auf den Brunnen geklettert ist, und zwar bis zur Bronzestatue hinauf“, bestätigt die Staatsanwaltschaft. Die Bronzestatue stand auf einem großen tellerförmigen Metallsockel in ungefähr 2,30<BR \/>Metern Höhe. Die Ermittler bestätigen auch die Information, wonach Moser mit der Statue zu Boden gestürzt sei. <BR \/><BR \/>„ Aus einer äußeren Untersuchung des Leichnams haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass das Opfer von besagter Statue erdrückt worden ist“, präzisiert die Staatsanwaltschaft. <BR \/><BR \/>Dennoch sei „ein Verfahren gegen unbekannt eingeleitet worden“. Um die Umstände des Todes zu klären und „potenzielle Verantwortliche zu ermitteln“, wurde eine Obduktion angeordnet, so die Staatsanwaltschaft abschließend.