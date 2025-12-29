Die genauen Gründe für den Tod des Mädchens und seiner Mutter seien noch unklar, berichteten italienische Medien am Montag. Um die Todesursache zweifelsfrei zu klären, müsse das Ergebnis der Obduktion abgewartet werden, die bereits angeordnet sei, sagte die Sprecherin.<BR \/><BR \/>Die Familie hatte sich bereits zuvor zweimal in der Notaufnahme des Krankenhauses vorgestellt, war aber wieder nach Hause geschickt worden mit der Diagnose Lebensmittelvergiftung. Vermutet wurde demnach, dass ein Fischgericht beim Weihnachtsessen die Ursache war.