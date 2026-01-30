Sabine Rockel war am Freitagvormittag in St. Christina in Gröden tot aufgefunden worden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-sabine-rockel-64-tot-aufgefunden-ermittlungen-laufen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Bereits am Montagabend wurde nach ihr gesucht, nachdem sie sich von einer Wandergruppe getrennt hatte und in der Folge nicht mehr zurückgekehrt war. Am Dienstagmorgen, nach einer eiskalten Nacht mit Temperaturen von bis zu minus elf Grad, konnte sie unversehrt geborgen werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-64-jaehrige-touristin-ueberlebt-eiskalte-nacht-im-wald-ein-wunder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu)<\/a>.<BR \/><BR \/>Nur wenige Stunden später war sie erneut verschwunden: Seit Mittwochabend fehlte wieder jede Spur von Sabine Rockel, und erneut suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach der bundesdeutschen Touristin.<h3>\r\nBei Sturz tödlich verletzt<\/h3>Am Freitagvormittag dann die traurige Gewissheit: Sabine Rockel konnte nur mehr tot aufgefunden werden – hinter dem Postamt von St. Christina.<BR \/><BR \/>Laut Informationen der Nachrichtenagentur Ansa soll die Frau alleine auf einer abgelegenen Straße oberhalb des Dorfes gelaufen, vom Weg abgekommen und in der Folge in die Tiefe gestürzt sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben.<h3>\r\n„Verlassen einer hilfsbedürftigen Person“<\/h3>Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf „Verlassen einer hilfsbedürftigen Person“ (Art. 591 StGB.) Außerdem wurde eine Autopsie der Leiche angeordnet, um die Umstände des Todes zu ermitteln.