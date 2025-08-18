Am Sauger der Babyflaschen und im Spülmittelspender, der auf der Intensivstation für die Babyflaschen benutzt wird, sollen positiv auf das Bakterium getestet worden sein. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“.<BR \/><BR \/>Die Ermittler prüfen derzeit verschiedene Hypothesen – endgültige Klarheit wird es jedoch erst nach Abschluss der Ermittlungen geben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-krankenhaus-zwei-fruehchen-an-den-folgen-von-bakterien-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, sind vergangene Woche im Landeskrankenhaus Bozen innerhalb weniger Stunden zwei Frühgeborene verstorben. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid!<\/a>