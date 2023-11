Nach tödlichem Badeunfall: Versicherung bietet eine Million Euro

Die Versicherung, die sowohl die Betreiber des Bozner Lidos als auch die Gemeinde Bozen vertritt, soll den 9 Nebenklägern insgesamt rund eine Million Euro angeboten haben.Die Einigung muss jetzt noch formalisiert werden. Bei den Nebenklägern handelt es sich um die Eltern des tödlich verunglückten Buben, 4 Großeltern und weitere, teils im selben Haushalt lebende Verwandte. Sobald die Einigung in trockenen Tüchern ist, werden sich die Hinterbliebenen zum einen aus dem Verfahren zurückziehen, zum anderen sind damit sämtliche ihrer zivilrechtlichen Ansprüche hinfällig.Wie berichtet, war der 4-Jährige am 6. Juli 2020 mit seinen Eltern im Bozner Lido. In einem unbeobachteten Moment hatte er sich von ihnen entfernt. Die Eltern hatten das Verschwinden ihres Kindes sofort bemerkt und Alarm geschlagen. Nach kurzer Suche wurde der Bub bewusstlos im Wasser eines zu dem Zeitpunkt abgesperrten Beckens gefunden. Das Becken war im Sinne der damals geltenden Covid-Verordnungen nicht benutzbar. Der 4-Jährige konnte zwar noch reanimiert werden, doch er starb 4 Tage später in einer Spezialklinik. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen 2 Beamte der Gemeinde Bozen und 2 Mitarbeiter der Betreiberfirma des Bozner Lidos. Ob sie sich in einem Hauptverfahren verantworten müssen, muss im Rahmen der laufenden Vorverhandlung noch entschieden werden. Die Ermittlung gegen die Eltern selbst, deren mögliche Verantwortung anfangs auch geprüft wurde, wurde eingestellt.