Anhof war wie jeden Tag am Vormittag seiner Arbeit nachgegangen. Am Nachmittag nutzte er die Zeit für eine Tour in der Schwarzenbachschlucht. <BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen der Behörden ist es möglich, dass er dabei abstürzte und mit dem Kopf aufschlug. Dabei dürfte er sich schwere Verletzungen zugezogen haben, an denen er letztlich verstarb <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/auer-42-jaehriger-einheimischer-stuerzt-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des tödlichen Absturzes werden derzeit von den Carabinieri untersucht. Im Einsatz standen die Bergretter des CNSAS Unterland sowie die Freiwillige Feuerwehr Auer.<h3>\r\nLeidenschaftlicher Feuerwehrmann<\/h3>Für letztere war der Einsatz besonders belastend. Zwei Feuerwehrkameraden hatten den regungslosen Körper ihres Freundes als erste Einsatzkräfte vor Ort entdeckt. Anhof war leidenschaftlicher Feuerwehrmann, heuer erhielt er für seine 25-jährige Mitgliedschaft die Verdienstmedaille in Silber. <BR \/><BR \/>Der 42-Jährige hinterlässt seine Lebensgefährtin und die zwei gemeinsamen Kinder im Alter von acht und fünf Jahren. Um ihn trauern viele weitere Verwandte und Bekannte.