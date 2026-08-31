Karl Gummerer war mit einer neuen MV Agusta auf der Staatsstraße in der Ortschaft Acetificio al Sabino unterwegs. Während eines Überholmanövers soll er die Kontrolle über das Motorrad verloren haben.<BR \/><BR \/>In weiterer Folge kam es zum fatalen Aufprall gegen die gegenüberliegende Leitplanke.<BR \/><BR \/>Der Alarm wurde kurz vor 12 Uhr ausgelöst. Unmittelbar wurden die Rettungskräfte zum Unfallort entsandt. Auch der Rettungshubschrauber wurde von Trient aus angefordert, um schnellstmöglich Hilfe zu leisten.<BR \/><BR \/>Die Sanitäter versuchten noch, den Motorradfahrer wiederzubeleben. Doch trotz des raschen Einsatzes der Helfer kam für den 76-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge gibt es keine Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge. Die genaue Dynamik des Unfalls ist derzeit jedoch noch nicht vollständig geklärt und wird rekonstruiert.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Taio kümmerte sich um die Sicherung des Motorrads und die Säuberung der Fahrbahn. Mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind die Carabinieri von Cles betraut.<BR \/><BR \/>Karl Gummer war vor einigen Jahren nach Nals gezogen. Seine Ehefrau stammt gebürtig aus dem Dorf, sodass der Pensionist dort zuletzt gemeinsam mit ihr lebte.