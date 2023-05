Nach tödlichem Motorradunfall: Große Trauer um Matthias Wagmeister

Matthias Wagmeister hat bei dem Unfall sein Leben verloren. - Foto: © privat

Große Bestürzung über Unfalltod

Matthias Wagmeister war am mit einem Freund in Richtung Rojental unterwegs. Die beiden fuhren auf ihren Motorrädern die Verbindungsstraße zwischen Reschen und der Schöneben-Talstation entlang, als es um 11 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Schwerfahrzeug kam. Die Rettungskräfte waren umgehend vor Ort , konnten das Leben des 27-Jährigen aber nicht retten: Matthias Wagmeister starb noch an der Unfallstelle.Nach dem tragischen Unfall rückten am gestrigen Pfingstmontag auch Teams der Vinschger Notfallseelsorge aus. Sie kümmerten sich um den schockierten Begleiter des Unfalltoten und um dessen Angehörige. Die Carabinieri ermitteln zum genauen Unfallhergang.In Schluderns, aber auch darüber hinaus wie etwa in Prad, wo der junge Mann in einem Betrieb in der Industriezone beschäftigt war, wurde die Nachricht des Todes des jungen Mannes mit großer Bestürzung aufgenommen.Auch der Schludernser Bürgermeister Heiko Hauser zeigte sich geschockt. Matthias Wagmeister stammte vom Lochhof am Schludernser Berg und war unter anderem auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.