Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, werden der Mutter des Jugendlichen 250.000 Euro zugesprochen. Die beiden Schwestern erhalten jeweils 161.000 Euro, die beiden Großeltern je 58.000 Euro.<BR \/><BR \/>Bereits 2017 hatte das Bozner Oberlandesgericht das erstinstanzliche Urteil bestätigt. Verurteilt wurden ein Skilehrer, der Direktor des Skigebiets Rotwand sowie ein Sicherheitsverantwortlicher zu jeweils einem Jahr und drei Monaten Haft.<h3>\r\nVater des Verunglückten zu lebenslanger Haft verurteilt<\/h3>Im Jahr 2022 tötete er bei einer Mehrfamilienhausversammlung im römischen Stadtteil Fidene drei Frauen und verletzte vier weitere Personen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-der-amoklaeufer-claudio-campiti-an-die-waffe-kam" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben berichtet<\/a>). Dafür wurde er später zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das nun abgeschlossene Schadenersatzverfahren steht jedoch in keinem Zusammenhang mit diesen Taten, da es sich um ein eigenständiges Zivilverfahren handelt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schrecklich-jugendlicher-stirbt-bei-rodelunfall-in-sexten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hatte Romano Campiti bei dem Rodelunfall im Jahr 2012 so schwere Verletzungen erlitten, dass die Ärzte nichts mehr für ihn tun konnten.