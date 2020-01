Nach tödlichem Rodelunfall: Gutachter uneins

Wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Donnerstag berichtet, überzeugten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die ergeben hatten, die Beschilderung samt Piktogramm sei ausreichend und verständlich gewesen, den Vater und Ehemann der beiden Unfallopfer Ciro Formisano nicht. Er beantragte die Untersuchung der Beschilderung durch einen Amtssachverständigen.





Dieser kam zu dem Schluss, dass das Hinweisschild an der Bergstation der Umlaufbahn nicht den gesamtstaatlichen UNI-Normen entsprochen habe, unter anderem sei es zu weit von der Bergstation entfernt.Parteiengutachter Stefano Farina schloss sich seiner Meinung an, legte aber auch einen Schwerpunkt auf die Größe der Piktogramme.Anders sah es Andrea Boghetto, Parteiengutachter des Präsidenten der Liftgesellschaft Rittner Horn, Siegfried Wolfsgruber. Ihm zufolge war das Schild schon aufgrund der Farbe (gelb) gut zu sehen und seine Position – vor dem Ausgang des Restaurants – sehr vorteilhaft gewählt.Jetzt entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob all diese Erkenntnisse den Verdacht auf mögliche Mitverantwortliche an dem Rodelunfall erhärten.Falls ja, wird sie Anklage erheben, falls nein, beantragen, dass die Ermittlung eingestellt wird.

rc/stol