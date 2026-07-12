Der Zwischenfall ereignete sich Medienberichten zufolge unmittelbar nach den Angriff auf Rigger nahe der Q8-Tankstelle in Kardaun. M.D. habe sich gerade auf sein Fahrrad geschwungen, um sich vom Tatort zu entfernen, als ein Mann – vermutlich ein Freund des Opfers – versucht haben soll, ihn aufzuhalten. <BR \/><BR \/>Nach einer kurzen Diskussion habe M.D. zum Schlag ausgeholt und sein Gegenüber auf Höhe der Rippen getroffen. Nun hat der Mann bei den Carabinieri Anzeige gegen den Angreifer erstattet. Seine Schilderung des Vorfalls werde von den Bildern der Überwachungskameras gestützt.