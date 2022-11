Nach tödlichem Unfall am Mazziniplatz: Trauer um junge Lehrerin

Alle Rettungsversuche können Giordano nicht mehr helfen

Foto: © DLife

Ein junges Leben ausgelöscht: Giordano war Lehrerin aus Begeisterung

Gegen 15 Uhr wollte die 34-jährige Margherita Giordano – sie war in Bozen Lehrerin an einer Grundschule und stammte ursprünglich aus der Gegend von Neapel – mit ihrem Fahrrad die gefährliche Kreuzung an der Ecke Italienallee/Freiheitsstraße überqueren.Noch ist die Dynamik des Unfalles nicht geklärt, es dürfte aber mit der Ampelschaltung am Platz zusammenhängen. Jedenfalls befand sich die Frau auf der Kreuzung, ohne dass dies der Fahrer eines Betonmischers rechtzeitig bemerkt hätte. Giordano wurde von dem tonnenschweren Gefährt regelrecht überrollt und blieb zunächst zwischen den Achsen des Fahrzeuges liegen.Passanten schlugen Alarm. Die Rettungskräfte, der Notarzt des Roten Kreuzes sowie das Rettungsteam des Weißen Kreuzes Bozen kämpften noch vor Ort um das Leben der Frau – vergeblich. Alle Bemühungen waren umsonst, Margherita Giordano erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Im Einsatz war auch eine Mannschaft der Berufsfeuerwehr, die vor allen Dingen den Unfallort abschirmte, so dass die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten konnten.Berufsfeuerwehr-Einsatzoffizier Giuseppe Felis beklagt die große Zahl an Menschen, die sich um die Unfallstelle gedrängt haben und die Arbeit der Einsatzkräfte erschweren könnten: „In solchen Situationen braucht es Respekt für die Opfer – keine Fotos.“Margherita Giordano war Lehrerin – seit Kurzem an einer Grundschule in Bozen, vorher unterrichtete sie in Bruneck Mathematik und Naturwissenschaften. Sie engagierte sich auch beim Roten Kreuz. Bekannte beschreiben sie als gewissenhafte und herzliche Frau, die sich beruflich und privat für andere einsetzte.Der Mazziniplatz war während des Einsatzes abgesperrt worden. Die ersten Erhebungen führte die Stadtpolizei durch.Der tödliche Unfall gestern reiht sich ein in eine tragische Liste: Schon in der Vergangenheit hatten sich am Mazziniplatz mehrere teils schwere Unfälle ereignet, der letzte vor einigen Tagen (STOL hat berichtet). Besonders in der Kritik ist Verkehrsstadtrat Stefano Fattor. Er äußerte sich noch gestern im Video-Interview an der Unfallstelle.