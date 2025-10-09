<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-toedliche-unfaelle-auf-der-a22-innerhalb-kuerzester-zeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, waren am Mittwochnachmittag zwei Menschen bei zwei verschiedenen Verkehrsunfällen auf der Brennerautobahn bei San Michele ums Leben gekommen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gegen 14.15 Uhr prallte zwischen Salurn und San Michele ein Lieferwagen, der in Richtung Süden unterwegs war, heftig auf einen Lkw auf, der im Stau stand. Für den Fahrer des Lieferwagens, der 38-jährige Patrick Magnano aus Cuneo, kam jede Hilfe zu spät – er war sofort tot.<BR \/><BR \/>Nur wenige Minuten später, etwa fünf Kilometer weiter südlich, kam es zum zweiten schweren Unfall – diesmal auf der Nordspur. Dort hatte sich wegen des ersten Unfalls und des Einsatzes der Rettungskräfte ebenfalls ein Stau gebildet. <BR \/><BR \/><BR \/>Ein Pkw prallte gegen einen Lkw. Eine junge Frau, die im Unfallwagen saß, erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. <BR \/><BR \/>Bei der jungen Frau handelt es sich um Lea Cora Oberleiter Paris (22) aus Meran. Der Schock über den plötzlichen Tod der jungen Meranerin sitzt tief. Sie nahm in Vergangenheit auch an Wettbewerben als Klarinettistin des Musikvereins Meran teil.