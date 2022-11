Nach tödlichem Unfall in Bozen: Betonmischer beschlagnahmt

Der Unfall in diesem Straßenabschnitt ist kein Einzelfall, denn bereits in Vergangenheit war diese Stelle Schauplatz tragischer Unfälle. Giordano war mit dem Fahrrad unter die Räder des Lkws geraten, dessen Fahrer sie nicht bemerkt hatte. Aus Gründen der Sorgfaltspflicht wird nun gegen den Lkw-Fahrer ermittelt und der Betonmischer wurde beschlagnahmt.In der Zwischenzeit wurde am Nachmittag am Unfallort eine neue Ampel installiert, die nun so eingestellt wird, dass Fahrrädern für einige Sekunden Vorrang vor anderen Fahrzeugen gewährt wird. Stadtrat Stefano Fattor meldete sich auf Facebook zu Wort und erklärte, dass "sämtliche Lösungen von den Mobilitätstechnikern, der Stadtpolizei und dem Zivilschutz seit längerer Zeit untersucht wurden. Nichts ist einfach und sämtliche Hypothesen sind entweder technisch nicht umsetzbar oder erfordern komplizierte Voraussetzungen. Übrig bleibt der unermessliche Schmerz über das Geschehene".Blumen und Kerzen wurden an der Kreuzung und vor der Alfierischule aufgestellt, wo Margherita Giordano als Stützlehrerin unterrichtet hat. Ihre Kollegen von der Theatergruppe in Bruneck mit denen die junge Frau in ihrer Freizeit auftrat, erinnern sich an sie als "eine intelligente Frau, die immer ein Lächeln auf den Lippen hatte".