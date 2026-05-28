Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am gestrigen Mittwochvormittag auf der Südumfahrungsstraße von Bruneck ereignet. Drei Fahrzeuge waren involviert.<BR \/><BR \/>Der 20-jährige Matthias Kirchler ist bei dem Unglück ums Leben gekommen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-markus-kirchler-20-und-manuel-girtler-32" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu dieser Tragödie.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> Insgesamt wurden bei dem Unfall zehn Personen verletzt. Dabei wurden drei Personen schwer, drei Personen erheblich und vier Personen leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Nun gibt es neue Informationen zum Gesundheitszustand der Schwerverletzten: Zwei von ihnen befinden sich auf der Intensivstation in Bozen in Lebensgefahr. Die Ärzte enthalten sich einer Prognose. Die dritte Person befindet sich auf der Normalstation, ebenfalls im Krankenhaus Bozen.