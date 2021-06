Nach tödlichem Unfall in Meran: Leichnam für Bestattung freigegeben

Max Schupfer (20) war am Sonntagfrüh tot auf dem Dach eines Zuges gefunden worden. ( STOL hat berichtet ).Der junge Naturnser war aus bisher ungeklärten Gründen auf einen abgestellten Zug am Meraner Bahnhof geklettert und zu nahe an die Oberleitung geraten. Der Stromschlag war tödlich.Zeugen gibt es für den tragischen Unfall keine. Wie am Dienstag bekannt wurde, gibt es auch keine Videoaufnahmen, da keine Kamera auf diesen Bereich des Meraner Bahnhofs eingestellt ist.

stol/dol