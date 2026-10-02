Offenbar wollte er einen Ortsaugenschein in seinem Waldstück durchführen. Dabei dürfte er rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt und auf der Stelle tot gewesen sein. Als der 80-Jährige nicht nach Hause zurückkehrte und auch telefonisch nicht erreichbar war, machten sich seine Angehörigen Sorgen und begannen, nach ihm zu suchen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367232_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gegen 15.30 Uhr machten die Angehörigen die tragische Entdeckung: Sie fanden den leblosen Körper des Mannes entlang eines Weges und setzten umgehend über die einheitliche Notrufnummer 112 den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Die Einsatzleitstelle alarmierte den Rettungshubschrauber Pelikan 1, die First Responder des Weißen Kreuzes von Proveis und Laurein sowie die Bergrettung Ulten des AVS. Die Einsatzkräfte erreichten die Unfallstelle, doch für Paris kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 80-Jährigen feststellen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des Sturzes sowie die letzten Momente vor dem Unfall sind noch zu klären. Die Carabinieri von Proveis führen die entsprechenden Ermittlungen zur Unfallursache durch.