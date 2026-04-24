Zum tödlichen Arbeitsunfall kam es am Donnerstag in der Fraktion Wangen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedliches-unglueck-in-wangen-person-geraet-unter-drehbank" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Franz Winkler geriet unter eine Drehmaschine und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Franz Winkler war 71 Jahre alt und stammte vom Baumannhof in Wangen. Er war ein leidenschaftlicher und sehr geschickter Bastler und Heimwerker und hatte sich eine neue Drehbank angeschafft. <BR \/><BR \/>Beim Aufstellen passierte es dann: Die tonnenschwere Maschine stürzte um und begrub den Pensionisten unter sich. Er wurde tot in der Werkstatt aufgefunden. Jede Hilfe kam zu spät. <BR \/><BR \/>Winkler war im Dorf sehr geschätzt und unter anderem über viele Jahre Hauptmann der Schützenkompanie Wangen.