Nach tödlichen Schüssen von Asperg: Weiterer Verdächtiger in Haft

Einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft von Dienstag zufolge besteht der Verdacht des Totschlags und des versuchten Totschlags.Eine Polizeisprecherin machte am Dienstag keine Angaben dazu, wie der Mann in den Fokus der Ermittler gerückt war. Seine Tatbeteiligung und die der anderen Verdächtigen seien Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsangehörigkeit des Mannes war zunächst ungeklärt. Die Polizei geht nach wie vor von einem lokalen Konflikt als Motiv aus.Ein 18-Jähriger war in der Nacht zu Karsamstag auf einem Schotterparkplatz in der 13.700-Einwohner-Stadt nördlich von Stuttgart erschossen worden. Ein Gleichaltriger wurde durch Schüsse schwer verletzt. In der Folge kamen 2 Jugendliche und 2 junge Männer in Untersuchungshaft. 2 der Verdächtigen wurden Anfang Mai wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.