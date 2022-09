Nach tödlichen Unfall: Pkw wird mit Kran geborgen

Es war Ende Mai dieses Jahres, als Maria Giuditta Pasinetti (75) und Oksana Prjriz (61) mit ihrem Auto am Ritten von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge 100 Meter in die Tiefe stürzten und dabei tödlich verunglückten. Am Samstag soll nun das Unfallauto geborgen werden.