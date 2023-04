Nach tödlicher Attacke: Bärin JJ4 eingefangen

Fugatti: „Hoffen auf Aufhebung des Abschussverbotes“

Bürgermeister von Trient: „Unglaublich dumme Aussagen“

Seit dem tödlichen Bärenangriff auf Andrea Papi suchten mehrere spezialisierte Trupps des Trentiner Forstkorps – insgesamt 20 bis 40 Beamte – fieberhaft nach dem Tier, um es einzufangen. In der Nacht auf Dienstag wurde die Suche von Erfolg gekrönt: Die Bärin „JJ4“ wurde eingefangen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Um 10 Uhr werden der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti und Landesrätin Giulia Zanotelli eine Pressekonferenz abhalten und Details der Operation schildern.Am gestrigen Montag hat die Rechtsabteilung der Provinz Trient die vom Regionalen Verwaltungsgericht angeforderten Unterlagen zum Fall des tödlichen Bärenangriffs auf Andrea Papi eingereicht und gleichzeitig die Aufhebung der Aussetzung des Dekrets von Landeshauptmann Maurizio Fugatti beantragt. Mit dem Dekret hatte die autonome Provinz Trient den Abschuss der Bärin JJ4 verordnet, die den tödlichen Angriff auf den 26-Jährigen ausgeübt hatte.„Wir hoffen, dass das Verwaltungsgericht mit den angeforderten Unterlagen und dem zusätzlichen Bericht, der der Ispra und dem Gericht in den nächsten Stunden vorgelegt wird, in der Lage sein wird, die Aufhebung des Abschussverbotes zu erzielen. Wir hoffen letztendlich, dass die im Dekret für den 11. Mai vorgesehene Sitzung der Kammer des Kollegialrates vorgezogen werden kann“, so Fugatti.Am Montag schaltete sich nun der Bürgermeister von Trient, Franco Ianeselli, in die Debatte um die Bärin „JJ4“ ein und kritisiert die Aussagen mancher Bürger aufs Schärfste: „Es gibt leider, auch nach diesem schrecklichen Vorfall, immer noch Kommentare von Bürgern, vor allem von Stadtbewohnern, die sagen: Ihr habt das Territorium des Bären betreten.“ Ganz nach dem Motto: Man dürfe sich also nicht wundern. Hier lesen Sie mehr.