Nach tödlicher Bärenattacke: Zeit der Trauer überschattet von Hass im Netz

Welcher Bär es war, ist noch nicht geklärt

Foto: © Archiv / A. Delvai

Das meldet der Trentiner „L'Adige“. Die Untersuchung der tödlichen Bärenattacke ist noch nicht abgeschlossen und die Staatsanwaltschaft wartet auf Antworten der mit der Untersuchung beauftragten Gutachter.Neben den gerichtsmedizinischen Untersuchungen zum Todesfall, vom Zeitpunkt bis zu den Ursachen und Begleitumständen des Todes, sollen sie auch die aktuelle Situation des Bärenbestandes überprüfen.Ein Gerichtsmediziner, ein Experte für Tier-DNA und Großraubtiere sowie ein Tierarzt wurden von der Staatsanwaltschaft beauftragt, an den Ermittlungen mitzuwirken. Unter den Gegenständen, die von den Carabinieri aus Cles, die zusammen mit den Förstern mit den Ermittlungen betraut sind, gefunden wurden, sind das Mobiltelefon und die Uhr des Opfers.Durch die Geolokalisierung könnte die Dynamik des Angriffs geklärt werden, auch von der Auswertung der Videokamera des Mobiltelefons erhoffen sich die Ermittler Hinweise: Andrea Papi hatte eine halbe Stunde vor der Begegnung mit dem Bären noch ein kurzes Video von der Grum-Alm aufgenommen, das auf Instagram veröffentlicht wurde, wie der „L'Adige“ berichtet.Zu den Gegenständen, die im Wald gefunden wurden, gehören ein großer blutiger Ast (mit dem sich das Opfer wahrscheinlich verteidigt hatte), die Wasserflasche und Stöcke des Läufers sowie sein Rucksack.Die Ergebnisse der Untersuchung der Haarproben, die am Ort des Angriffs gefunden wurden, liegen noch nicht vor. Daher war es bisher nicht möglich, die genetischen Spuren einem bestimmten Bären zuzuordnen. Die Hypothese, dass MJ5, der „Problembär“, der Alessandro Cicolini am 5. März bei Rabbi verletzt hat, auch Andrea Papi angefallen und getötet hat, ist nicht bestätigt.Auf dem Monte Peller, in der Gemeinde Verdè, war im Juni 2020 Vater und Sohn von dem ebenfalls gesuchten Bären JJ4 verletzt worden. Aber es gibt noch andere Bären, die sich zwar nicht in diesem Gebiet aufhalten, es aber dennoch durchqueren.