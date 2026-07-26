Die Südtiroler Berge waren Richard Stegers Leidenschaft, regelmäßig war er zu Gipfeltouren unterwegs. Am Samstag waren Steger und ein Bergkamerad in der Südrinne des Fensterlekofels (Gemeinde Gais) am Ende des Mühlbachtals unterwegs, als sich das verhängnisvolle Unglück ereignete.<BR \/><BR \/>Steger rutschte im unwegsamen Gelände aus und stürzte etwa zehn bis 15 Meter in die Tiefe <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fensterlekofel-einheimischer-wanderer-verunglueckt-toedlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Sofort setzte sein Begleiter den Notruf ab. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Brunecker Bergretter wurden mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 zum Unfallort geflogen. Der 67-Jährige hatte beim Sturz ein Polytrauma erlitten und wurde vor Ort stabilisiert. Er wurde mit der Seilwinde geborgen. Trotz der Rettungsmaßnahmen erlag er während des Flugs ins Bozner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Die Nachricht von Richard Stegers Tod verbreitete sich in Sand in Taufers schnell. Die Trauer um den Pusterer, der im September seinen 68. Geburtstag gefeiert hätte, ist im Ort und darüber hinaus groß.