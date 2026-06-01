Die Nachricht vom Tod von Lorenz Kröss hat am gestrigen Sonntag am Ritten und darüber hinaus große Bestürzung, Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit zwei Jagdkameraden hatte Lorenz Kröss am Samstagnachmittag im Jagdrevier Oberried in weglosem, felsigen Gelände an einer Seilversicherung gearbeitet. Auf dem Rückweg rutschte der 61-Jährige aus und stürzte bis zu 40 Meter ab. <BR \/><BR \/>Einer der Jagdkameraden setzte in der Folge einen Notruf ab, der andere war zu dem Verunfallten abgestiegen und hatte Erste Hilfe geleistet. Das Team eines Notarzthubschraubers sowie Mitglieder der Bergrettung Längenfeld übernahmen die Versorgung an Ort und Stelle und führten die Bergung mittels Tau durch. <BR \/><BR \/>Das Unfallopfer hatte multiple Verletzungen. Es soll sich beim Absturz mehrmals überschlagen haben. Kröss wurde ins Landeskrankenhaus Innsbruck (LKH) geflogen. Dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Lorenz Kröss hatte 1990 das Unternehmen Metall Ritten mitbegründet und war langjähriger Geschäftsleiter sowie Technischer Leiter. Er war zudem Obmann der Rittner Handwerker im Landesverband (LVH) und auch lange Jahre Leiter der AVS-Ortsstelle Ritten. <BR \/><BR \/>„Lorenz Kröss war sehr beliebt und geschätzt. Die Nachricht von seinem Tod hat die Gemeinde Ritten tief erschüttert. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen“, sagt die Rittner Bürgermeisterin Julia Fulterer.