<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/graun-grosse-trauer-um-alexander-thoeni-37" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, ist der 37-jährige Alexander Thöni aus dem Gemeindegebiet von Graun an den Folgen eines schweren Arbeitsunfalls verstorben.<\/a><BR \/><BR \/> Der Unfall hatte sich bereits am Montag im Gebiet von Valsot im benachbarten Kanton Graubünden ereignet. Thöni war dort mit Bauarbeiten im Keller eines Gebäudes beschäftigt, als es zu dem folgenschweren Vorfall kam. <BR \/><BR \/>Kurz vor 15 Uhr kippte ein etwa zwei Kubikmeter großer Naturstein aus der Wand des alten Engadinerhauses und erfasste den 37-Jährigen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Er wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte sein Leben aber nicht gerettet werden. <BR \/><BR \/>Der 37-Jährige hatte eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben und im Hauptberuf unter anderem in einem Skigebiet und jüngst als Maurer in der Schweiz gearbeitet. <h3>\r\nAlexander Thöni hinterlässt Freundin und 3-jährige Tochter<\/h3>Alexander Thöni war letzthin im Nordtiroler Nauders wohnhaft. Er hinterlässt seine Freundin Rebecca und die gemeinsame Tochter Maria (3).<h3>\r\nZweiter tödlicher Arbeitsunfall<\/h3>In Graun ist die Betroffenheit groß. Die Nachricht hat die Dorfgemeinschaft tief erschüttert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-arbeitsunfall-im-oman-grosse-trauer-um-rene-piffrader-23" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es ist bereits der zweite tödliche Arbeitsunfall, der die Gemeinde in diesem Jahr trifft.<\/a>