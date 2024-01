Nach tragischem Unglück: Große Trauer um Erna Perathoner (82)

Sozial engagierte Frau

Es ist der Albtraum eines jeden Skifahrers – dass man trotz aller Sicherheitseinrichtungen aus dem Sessellift in die Tiefe stürzen könnte.Ein solcher Horror-Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf der Seiser Alm, als 2 Skifahrerinnen aus Gröden aus rund 7 Metern Höhe vom Goldknopf-Lift stürzten. Für Erna Rosa Perathoner Moroder (82) endete der Unfall tödlich (STOL hat berichtet) Erna Rosa Perathoner Moroder stammte ursprünglich aus Wolkenstein und war in St. Ulrich wohnhaft. Dort und darüber hinaus war sie wegen ihrer intensiven sozialen Tätigkeit für Hilfesuchende bekannt und wurde dafür sehr geschätzt.Im Dezember 2019 wurde sie auf Wunsch der Mitglieder zur neuen Vorsitzenden des Vinzenzvereins von St. Ulrich gewählt. Nach dem tragischen Unfall ist die Trauer um Erna Perathoner in ganz Gröden groß. Sie hinterlässt ihren Mann, eine Tochter und 2 Söhne sowie mehrere Enkel und Urenkel.