Nach tragischem Unglück: Fahrer wegen fahrlässiger Tötung angezeigt

Fahrer schnitt dem Motorrad die Fahrbahn ab

Zu dem Unfall war es am Sonntag kurz vor 20 Uhr gekommen. Diego Caldarazzo und Herta Unterweger waren mit ihrem Motorrad in Richtung Norden unterwegs gewesen.Der 57-Jährige lenkte das Motorrad, seine Frau fuhr als Sozia mit. Das Paar hatte kurz vor 20 Uhr gerade den Kreisverkehr Ziggler an der Gemeindegrenze zwischen Brixen und Feldthurns hinter sich gelassen. Diego Caldarazzo beschleunigte nach dem Rondell auf der geraden Strecke das Motorrad.In diesem Moment bog auf Höhe des Gasthofes „Harpf“ vom gegenüberliegenden Stellplatz ein osteuropäischer Fahrer mit seinem Kleinlastwagen mit polnischem Kennzeichen auf die Fahrbahn ein. Der Lkw-Lenker wollte die Nordspur überqueren, um in Richtung Süden fahren zu können. Dabei schnitt der Fahrer dem Motorrad die Fahrbahn ab.Diego Caldarazzo konnte weder bremsen noch ausweichen. Er und seine Frau Herta Unterweger prallten mit ihrem Motorrad mit voller Wucht frontal gegen den Kleinlastwagen. Sie wurden durch die Luft geschleudert und blieben regungslos am Boden liegen.Ein Notarztteam, der Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 1, Helfer des Weißen Kreuzes Brixen und Klausen sowie Helfer des Weißen Kreuzes Seis, die zufällig zum Unfallort kamen, konnten das Leben der Motorradfahrer nicht mehr retten.Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er wurde inzwischen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angezeigt.Auf trauer.bz können Sie den Verstorbenen Ihre Anteilnahme aussprechen und eine digitale Kerze für Herta Unterweger und Diego Caldarazzo anzünden.