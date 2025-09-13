Wie berichtet, kam es in Salzburg bereits am Donnertagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211115_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die 23-jährige Julia Marie Gaiser aus Brixen war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie an einer verkehrsreichen Kreuzung von einem Lkw, der von einem 47-Jährigen gelenkt wurde, erfasst und schwerst verletzt.<h3>\r\nBegnadete Eiskunstläuferin<\/h3>Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die 23-jährige Brixnerin, die in Salzburg studiert, noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Ein am Unfallort durchgeführter Alkoholtest beim Lkw-Fahrer verlief laut Polizei negativ.<BR \/><BR \/>Die 23-jährige Julia Marie Gaiser war in Brixen bekannt und galt als begnadete Eiskunstläuferin.